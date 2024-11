Da li je to ujedno i pravo rešenje – odgovor na to će tražiti obojica, a sa njima i ceo teniski svet, u periodu koji je označen kao “inicijalni”, odnosno probni – a počinje od sada (pripreme za novu sezonu) i završava se sa krajem kampanje na Australijan Openu.

Ovo je Marejev prvenac u trenerskoj roli, iako je kroz Dejvis Kup sigurno umeo da “podeli po neki savet” kolegama iz “Albiona” – uz svakako impresivno tenisko iskustvo. U njegovoj porodici je trenerski posao veoma cenjen; majka Džudi ga je vodila većinu karijere, važi za jednu od najboljih žena-trenera u istoriji tenisa, dok je otac njegove supruge Kim Najdžel Sirs takođe bio veliki as među teniskim trenerima, između ostalog dva puta vodeći stručni štab naše Ane Ivanović, Danijele Hantuhove, Amande Kucer. Da li se nešto od njihovog znanja iz ove profesije “obrisalo” o Endija tokom godina – videćemo već za koju nedelju – ali da će mu biti potrebna sva moguća pomoć u ovoj izazovnoj ulozi, u to ne treba imati sumnju.

Marej je prvi put u ulozi trenera, i to igrača koji ima veoma specifičnu komunikaciju sa svojim stručnim štabom. Novak je perfekcionista, koji od sebe I svih oko njega često traži I više od maksimuma, i to ni javno ne krije. Šta to sve podrazumeva s vremena na vreme – znaju samo oni koji su radili sa njim a o čemu su veoma retko javno pričali (osim donekle uvek autentičnog i duhovitog Gorana Ivaniševića, takođe suverene teniske legende). Kako će se odvijati razmena hemije jednog nosioca visoke titule Britanske imperije, štićenika miliona ljubitelja tenisa i sporta iz celog sveta a naročito veoma uticajne britanske štampe i tenisera koji je u eri Federera, Nadala (i Mareja) ponovo izmislio značenje toliko kategorija u tenisu koje se asociraju sa uspehom? Koliko će izazovnost ovog perioda u Đokovićevog karijeri, u sezoni u koju ulazi činjenično “gledajući u leđa” Janiku Sineru (i to sa pozicije broj 7 i uz 5 poraza u 6 poslednjih mečeva), uticati na Novakovu napetost u nizu manjih ka najvećim izazovima – a samim time i pojavu momenata površinske “frikcije” između njega I njegovog “boksa” koga će voditi neko ko se po prvi put nalazi u toj “vreloj stolici”?