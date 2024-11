"Nije da će zauvek to raditi. Obojica već imaju 37 godina, Mari je stariji samo nedelju dana i to je upozorenje da je i Novakovo gorivo pri kraju. Može da se kaže da je ovo poslednji pokušaj, uz pogled i ka publicitetu, pošto Đoković želi da svoju sjajnu karijeru završi na sjajan način. Trenutno, pričamo o kratkoročnoj saradnji. Trebalo bi da počnu da sarađuju malo pre Australijan opena i videće šta će se dešavati posle prvog grend slema, odnosno da li će produžiti saradnju do Vimbldona. To bi tek bio pravi cirkus... Koliko god da njihovo prijateljstvo traje, predstavlja i jedinstveno trenersko iskustvo za Marija, koje će doneti zanimljiv zaplet u tenis. Moglo bi da bude od koristi za obe strane - posebno ako posle toga Mari bude trenirao Drejpera ili nekog drugog našeg tenisera". istakao je Sajmon Brigs, pa zaključio da će ipak biti iznenađen ako se Mari ne vrati u britanski tenis.