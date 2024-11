"Sedim ovde i pokušavam da razumem, iako je to nemoguće. Pitam se zašto je toliko velika razlika u prosuđivanju i tretmanu? Ne mogu da pronađem i mislim da ne postoji logičan odgovor. Može biti samo loša volja ITIA (Međunarodna agencija za integritet tenisa), organizacije koja je učinila sve da me uništi, uprkos dokazima. Želela sam da uništim poslednje godine svoje karijere, želela sam nešto što nisam mogla ni da sanjam da ću želeti. Oduvek sam verovala u dobro, u pravdu, dobrotu. Bilo je bolno, i dalje je bolno i nepravda koja mi je načinjena će uvek biti bolna.

Kako je moguće da se isti slučaj desi i da ITIA ima potpuno drugačiji pristup nego sa mnom? Kako da prihvatim da WTA i veće igrača nisu želeli da se vratim i dobijem ranking koji zaslužujem? Izgubila sam dve godine svoje karijere, imala toliko neprospavanih noći, anksioznost, pitanja bez odgovora... Izborila sam pravdu. To je bila samo kontaminacija i biološki pasoš je sjajan izum. Dobila sam nešto drugo, moja duša je čista! Razočarana sam, besna sam, frustrirana, ali nema zla u meni i dalje. Zahvalna sam za podršku i bezuslovnu ljubav koju svakodnevno dobijam. Hvala vam. U svom bezobrazluku, dobila sam i ljubav jer su u tim momentima to činili samo oni koji me iskreno poznaju i to je najveća pobeda. Kao što svi dobro znamo, ujutru sunce svima sija, ali je dobro kada se probudiš sa čistom dušom. I tako se osećam, srećna i ponosna na to što jesam", navela je Rumunka.