Milica Dabović, bivša srpska košarkašica, jedna od domaćih poznatih ličnosti koja ima nalog na Onlifansu, objasnila je i zašto:

- Na to sam se odlučila zbog nedostatka novca u jednom trenutku. Ljudi sve više i više koriste ovu platformu iz sličnih razloga, ali moram da priznam da žene generalno i uživaju u tome. Ja se vodim tim da u jednom trenutku nisam imala hleba da jedem i niko nije hteo da mi pomogne. Zato sam došla na ideju da to otvorim i na taj način zaradim. Ali to ne znači da sam nemoralna zbog te odluke.