- Po meni, idealan trener za Novaka bio bi Ivan Lendl. Pričao sam to i ranije, znate i sami. Pre neki dan je Poljak Hubert Hurkač uradio pametnu stvar, jer je angažovao Lendla kao trenera. Mislim da je to Novak trebalo da uradi!

- Ne verujem da je to u pitanju. Nije imao Novak velik izbor, kada su treneri u pitanju. Mari se pojavio i on ga je uzeo. Mislim da se u Engleskoj neće menjati odnosi između njega i publike. Očekujem da mu i dalje prave probleme, a previđam da bi uz povoljne okolnosti mogao da osvoji Vimbldon ove sezone.

- Ne očekujem neke dobre rezultate. Pojavili su se mlađi igrači, imaće Đoković vrlo velikih problema. Na sledećim turnirima stizaće do četvrtfinala, za dalje nisam siguran, mada bih to voleo. Da se razumemo, Novak je postigao sve što može da se postigne u karijeri. On može da bude miran, uradio je što niko nikada pre njega nije i pitanje je da li će to neko moći i da ponovo. Može mirno da igra i polako razmišlja o povlačenju.