"Kad je Novak otišao na pauzu u toalet, koja nije tako kratko trajala, jer smo sedeli i čekali beskonačno dugo, ali je tamo bilo sve po pravilima... I kad se vratio, znala sam da će Novak pobediti. Vratio se kao druga osoba. Da, da. Kako se to dogodilo? To je pitanje za Novaka", ispričala je majka tenisera na jutjub kanalu Mister tenis.

Govorilo se i o tome da je aktuelni osvajač Igara u Parizu i ranije koristio pauze kada bi mu bio potreban kratak period da konsoliduje svoju igru. "Pa to je čudno. Kako je sa osećam po pitanju toga da Đoković često koristi lažne lekarske tajm-aute. Ako pravila to dozvoljavaju... Verovatno, da igrate sa prijateljem negde, bez novčane naknade, već onako, to bi bilo nepoštovanje. Ipak, izvinite, ovde je sve po pravilima".