"Novak Đoković ne zaslužuje da se loše piše o njemu. To je jedno od razmišljanja koje imam nakon onoga što se dogodilo na oproštaju Huana Martina del Potra. Usred predsezone, gde ga očekuju novi izazovi, kada je mogao da trenira, ili jednostavno da se odmara sa porodicom, Srbin je izabrao da isprati Argentinca na oproštaju i ostavi celu Argentinu potpuno zaljubljenu u njegov način života. Da, to isti momak kojeg mnogi mediji prljaju i pišu nepravedno o njemu.

Najveća "greška" Novaka Đokovića bila je njegova želja da bude najbolji u istoriji. Mediji su ga označili kao negativca u filmu. Kada se to jednom uradi, teško je onda to posle ukloniti. Probijao se van svega toga, strpljivo čekajući i znajući da će vremenom njegova dela i dostignuća biti iznad onih reči koje su mu mnogi bacali u lice. Proći će godine, decenije, vekovi, i uvek će se u toj istoriji pojavljivati ime Novaka Đokovića, nakalemljeno zlatnim slovima, dok se niko neće sećati vlasnika svih tih pisanija, koje su zlobno izlivane na njega.

Do krajnosti stigmatizovan, Novak se pobunio protiv sistema. Čini se da se to nije desilo, ali je nemoguće zaboraviti da je Đoković bio sprečen da igra na nekoliko grend slemova jer je odbio da se vakciniše. U vremenu kakvo je sadašnje, kada se čini da kovid više nikome nije bitan i čak se čini normalnim da se ide na posao sa virusom, šokantno je saznanje da je teniser sprečen da se takmiči na turnirima, a da nije bio vakcinisan. Baš kao što je izbačen iz jedne zemlje (Australija op.a.) nakon što je nedelju dana bio zatvoren u lošem hotelu, korišćen na političkom nivou kao javna marioneta za dobijanje glasova.

I nadamo se, ako ima neke pravde u svetu tenisa (iako se ovo, možda, traži previše), Đoković može da se povuče sa, makar, nagradom za najomiljenijeg tenisera. Federer ga je monopolizovao dok je bio aktivan. Nadal je to uspeo jednom pre odlaska u penziju. Ne može biti da se na toj listi ne nađe najveći teniser svih vremena. Sve je to, prijatelji, zbog loše slike u medijima koju je uvek imao i koja je na kraju uticala na veliku društvenu masu. On to ne zaslužuje. Pozivam se na činjenice."