Novak Đoković oduševio je čitavu planetu tokom boravka u Argentini gde je bio na oproštaju Huana Martina del Potra , kao i finalu Kopa Libertadores. Srpski as dao je nekoliko intervjua, a u jednoj emisiji gostovao je upravo sa Del Potrom koji je otkrio i jednu veliku tajnu.

- On vam to neće reći, ali ako mi on dozvoli, ja hoću. Ima jedna devojka iz Argentine, koja je otišla da živi u Srbiji pre dosta godina i koja je njegov fan od prvog dana. Imao je priliku i da je upozna i ona je želela da dođe ovde na oproštaj. Imala je neki problem i nije mogla, da Nole je ponovo uspeo da je kontaktira, pozvao je ponovo i platio sve i ona je prisustvovala meču danas. Došla je u Argentinu i uživala je u ovom meču - rekao je Huan Martin del Potro.