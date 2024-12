- Da li imaš decu? Zašto ne? Ne smetaju mi pitanja, ali osuda i šok u očima tokom ostatka razgovora su ono što me nervira kada kažem da ih nemam ili da ih možda čak i neću imati. Mogu to da podnesem i odgovorim na posramljivanje i osudu. A ne bi ni trebalo da to moramo da radimo. Ja sam žena pa sam zbog toga dovedena na ovaj svet? To je jedina stvar. Apsolutno volim decu, ali rađanje nije u mojim kartama. To, nažalost, nije nešto što će biti deo mog života iz više razloga. Postoji i dalje veoma mala šansa za usvajanjem jednog dana, ali mimo toga, neće se desiti. I to je ok. Pomirila sam se sa tim - napisala je Jelena Dokić.