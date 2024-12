- Ja sam uveren da je Siner nevin. Nema šanse da je pokušao nešto ilegalno, apsolutno sam siguran da to nije bila njegova krivica. Ono što će biti interesantno ako se njih dvojica sastanu u Melburnu je kako će Janik psihološki to izdržati. Ako recimo igraju na Areni Džon Kejn, gde je publika mnogo mlađa nego na Rod Lejver areni, i svako ima u ruci pivo, biće mnogo teško za njega. Takva atmosfera bi bila interesantna da se vidi može li Siner i u takvim momentima da zadrži hladnokvrost. Pogotovo ako Kirjos stvarno navali na njega iz svih oružja. Naravno, ako dođe to tog meča, igraće se na glavnom stadionu, ali ni tamo nije mnogo pitomija atmosfera, pogotovo kada igraju Australijanci, a posebno Kirjos koji bi svakim potezom još više uspaljivao navijače. Sa druge strane, Italijan je ove godine u kojoj je bio pod ogromnim pritiscima, i takmičarskim a još više zbog neizvesnosti da li će biti kažnjen (još se čeka rezultat žalbe VADA), pokazao da ima zaista neverovatnu prisebnost, da je hladniji od leda na Alpima, gde je i rođen - rekao je Vilander, pa dodao:

- Nik je pravi specijalista kada treba zabaviti publiku. Sećate se onog meča protiv Stefanosa Cicipasa na Vimbldonu. Napravio je pravi haos, samo što nije bacio frižider na Grka i šta se desilo na kraju? Kirjos je pobedio. On je mnogo kompetitivniji nego što se misli. On je kompetitivan, psihološki veoma jak, repertoar njegovih udaraca je ludački, u stanju je u najtežim trenucima pravi šale, niko nikada to nije uspevao. Ako uspe da igra na svom maksimalnom nivou, može da osvoji gren slem. Tačno je da na vimbldonskoj travi malo ko može da mu se suprotstavi, ali on je mnogo bolji na Australijan openu nego na drugim turnirima.