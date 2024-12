“U poslednjih 25 godina teniski klub Crvena zvezda je 20 put zvanično najuspešniji teniski klub u Srbiji. Radimo na masovnosti ovog sporta, na jakom takmičarskom kadru, na tome da naša deca koja su deo naše sportske familije dosegnu visine koje im po talentu i zalaganju pripadaju. Kroz međunarodni timski grant naši takmičari osećaju podršku crvenobelog društva i to je jako važno jer vide da su prepoznati i da uz njih stoji njihov klub. Naša deca koju podržavano učestvovala su i ove kao i prethodnih godina na Evropskim prvenstvima, Vimbldonu, na evropskim Masters turnirima, neki od njih nalaze se među najboljim igračima sveta u konkurenciji do 18 godina, tako da je to nešto što smo sa našim partnerom u razvoju mladih sporista ustanovili i to je jedno izuzetno ulaganje u budućnost i kluba i društva kao celine. Da li smo uspešni, jesmo, to je nešto što ide uz ime svakog sportskog kluba koji nosi ime Crvena zvezda, tako i teniskog” zaključio je Vojinović.