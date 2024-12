Žeremi Šardi , bivši teniser, danas veoma uspešan trener koji vodi brigu o Francuzu Igu Umberu , istakao je da je Novak Đoković izabrao Endija Marija sa razlogom. Da bi napredovao, a ne da bi se zabavljao i da bi to bilo interesantno medijima.

Kako kaže Žeremi Šardi jasno je da Srbin i Škot imaju određene ideje na umu i da će one biti vidljive već na početku sezone.

- Pogotovo kada si legenda kao Đoković, a isto je i sa Endijem. Neće on trenirati Novaka samo iz zabave, ne da bi pokušao da mu pomogne.

- Kada si sportista, znaš da ništa nije magično, tako da Novak neće sve promeniti zato što dolazi Endi. Biće nam potrebno šest meseci da vidimo poboljšanje. To je proces, morate verovati u proces, verovati u pravcu kojim idete. Ako su odlučili da rade zajedno, to znači da veruju da zajedno mogu učiniti nešto zaista dobro.

- Nisam baš iznenađen jer mislim da je jedini cilj Đokovića da osvoji još jedan grend slem i mislim da je Endi jedan od najboljih u taktici. Smatram da ga je uzeo za trenera, da pokuša da nađe način da pobedi najbolje igrače kao što su Janik Siner i Karlos Alkaraz i da već rade na tome. Vrlo je ozbiljno to između njih dvojice. Novak nije to uradio da bi se zabavljao. Igraće manje turnira jer počinje da stari, fizički će mu biti teže, ali siguran sam da će se pripremiti da bude na vrhuncu na svakom grend slemu i ako bude imao Endija u svom timu, on je 100. posto siguran da će mu pomoći.