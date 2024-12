Slušaj vest

Australijanac Nik Kirjos svojom pojavom definitivno je promenio tenis. Sada će se Kirjos vratiti na teren, u Brizbejnu ćemo ga gledati i u konkurenciji dublova sa Novakom Đokovićem, a pred ovaj turnir rešio je da se dotakne aktuelnosti iz sveta tenisa i sve češćih slučajeva dopingovanih igrača.

Za početak, udario je po Janiku Sineru.

- U redu, Siner je broj jedan, on je sjajan igrač. Nikad nisam rekao da nije. Samo mislim da tretman mora da bude fer prema svima. Mislim da se sve to užasno rešava u našem sportu. Dva broja jedan su bili pozitivni na doping testu, to je odvratno za naš sport, daje mu užasan izgled. Teniski integritet sada, što svi znaju, ali niko ne želi da kaže, je užasan - rekao je Kirjos, pa dodao:

- Užasno je i nije u redu. Znam da ljudi ne vole kada ja pričam, kada sam iskren o nekim stvarima...Emotivan sam, bacam reket, ali to nije ništa naspram varanja i uzimanja sredstava za poboljšanje performansi. To je besmisleno po mom mišljenju. Nikada ne bih pokušao da se dopingujem. Setite se da sam prolazio kroz razne povrede, sigurno je moglo biti nečeg da mi ubrza proces oporavka, da se vratim na stari nivo. Ali to sam ja, oduvek sam bio takav.

Zatim je u dahu nastavio.

- Kada me ljudi optužuju da nemam poštovanja prema sportu, onda ja kažem da je Siner taj neko ko je pokušao da vara u procesu, sve to nije urađeno na njihov način. To je nepoštovanje po mom mišljenju. I moram da budem nadglasan jer nema mnogo onih koji će da pričaju o tome. Mislim da se ljudi trude da sve to pometu pod tepih. Ja plaćam svom timu stotine hiljada dolara da budu profesionalci, da se postaram da se tako nešto ne dogodi. Zašto je njima u istrazi trebalo pet do šest meseci da urade bilo šta oko toga? On je držao uz sebe taj tim pet meseci. Ako su znali za to dve nedelje posle testova, kako je mogao da zadrži ceo tim? Ja bih bio ogorčen! On je imao tog momka u timu pet meseci, ponašajući se kao da nije bilo ništa. To je jako sumnjivo ako mene pitate.

Za kraj, dotakao se i svog povratka na teren.

- Ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Izlazim na teren i želim da igram. Biće to dan po dan. Ako igram dug meč, ko zna kako to može da se odrazi na naredni dan? Takav je moj tip povrede. Uživam da sam i dalje u tenisu. Bavim se komentarisanjem, to ću verovatno dugo raditi. Nisam morao da forsiram pripreme, trening, takmičenje, obaveze prema medijima, nisam sebe stavio u pres lonac. I dalje uživam u sportu. Zato sam se trudio da prođem kroz taj mučni proces povratka - zaključio je Nik Kirjos.

