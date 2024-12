Slušaj vest

Piše: Vuk Brajović

Dvostruki povratak desetostukog osvajača Australijan Opena Novaka Đokovića – na ATP turneju i zemlju u kojoj je doživeo trenutke najveće slave i nezasluženog poniženja – udarna je vest svih svetskih sportskih medlja, a svaki do sada napravljeni korak i izgovorena reč (pa i „skriveni simboli“, poput Pokemona na rancu koji simbolizuje osvajanje ciljnog 25. slema) dominiraju ekranima i etrom.

Sezona u kojoj je – posle Vimbldona 2011. i Rolan Garosa 2016. – ostvario jedan od svojih najviše priželjkivanih ciljeva osvajanjem olimpijskog zlata, za Đokovića je bila jedna za veliki nauk i to po „stare teniske dane“, što bi njegovoj „trećoj teniskoj mladosti“ u očekivanih par preostalih sezona aktivnog takmičenja na turneji moglo itekako puno da znači u kalibraciji svojih oružja i nišanjenju ostvarivih ciljeva u uslovima izuzetno kvalitetne, dinamične ali i neretko fragmentirane konkurencije i teniske scene uopšte.

Prvi veliki pred-korak koji je Novak načinio je angažman jednog od njegovih najvećih rivala iz vremena „teniskih petlića“ – Sera Endija Marija, sa kojim je odigrao 36 mečeva u profesionalnoj konkurenciji, i iz čijih 11 pobeda je uz gorčinu neuspeha donosio zaključke koji su ga načinili najvećim teniskim šampionom svih vremena. Sudeći po onome što Novak kaže po dolasku u glavni grad federalne australijske države Kvinslend sa jednim od najvećih brojem sunčanih dana na svetu – sunce je daleko od zalaska na njegovoj teniskoj karijeri, a Endi je tu da svojim iskustvom, znanjem i metodičnošću ostvari pravi uticaj na njegovog „pulena“. To što je Marej odsutan iz „Brizija“ je prvi razgovor sa Novakom na ovu temu učinilo još interesantnijim.

„Biti na istoj strani mreže sa Endijem je – za promenu – odlično iskustvo, jer je on bio jedan od mojih najvećih rivala. Na neki način mi je bilo čudno da sa njim delim moje uvide o tome kako se osećam na terenu, tajne o tome šta doživljavam, o čemu razmišljam, kako vidim svoju igru sa nekim ko je bio jedan od najvećih rivala. I pored toga mi je izuzetno drago i veoma sam zahvalan što je prihvatio da radi sa mnom ovde u Australiji”, kaže Novak, otkrivajući da će mu se Mari pridružiti u Melburnu na nedelju dana treninga uoči Australijan opena, posle koga će odlučiti “kako i koliko dalje”.

Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

„10 dana koje smo proveli zajedno bilo je sjajno. Uživao sam u svakom momentu saradnje sa njim. Veoma je pedantan, posvećen, izuzetno profesionalan. To me ne iznenađuje jer ga poznajem toliko godina kao igrača. Ovo je očigledno novo iskustvo za njega kao trenera - i donekle je bilo iznenađujuće za obojicu što smo sada u tandemu trener-igrač,” iskren je 37-godišnji as.

“Endi poseduje jedinstveno znanje o mojoj igri, sve dobre i loše strane – s obzirom na to da je bio jedan od mojih najvećih rivala. Do nedavno je bio aktivan takmičar na turneji, odlično poznaje sve najbolje igrače – najvažnije, one mlađe – prednosti i nedostatke njihovog stila igre”, ističe Novak, i dodaje: “Endi donosi svežu perspektivu mojoj igri i siguran sam da će to doneti nove vrednosti onome što budem prikazivao na terenu. Ono po čemu smo podudarni je šampionski mentalitet – zbog čega smatram da ćemo se sjajno uklopiti – i jedva čekam da naša saradnja u Melburnu započne!”

Foto: AFP / Newscom / Profimedia

ATP turnir serije 250 u Brizbejnu predstavlja povratak na turneju za Srbija posle finala Mastersa u Šangaju, poslednjeg turnira sezone 2024 u kojoj je ostvario jedan od najlošijih rezultata u karijeri, sa 37 pobeda i 9 poraza.

“”Bila je to zanimljiva godina u kojoj je moj glavni fokus i prioritet bio osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama – što sam i ostvario“, rekao je Đoković. „Imao sam operaciju kolena, ali sam uspeo veoma brzo da se oporavim posle toga i dospem do finala Vimbldona, što je – iskreno – bilo veliko iznenađenje i za mene. Period između Rolan Garosa, Vimbldona i Olimpijskih igara je bio “sjajan””, kaže Novak, i dodaje da je “uopšteno gledajući – imao više gubitaka i uspona i padova u toj sezoni nego u prethodnim, tako da želi da ostvari dobar početak aktuelne sezone.”

Sa 99 osvojenih ATP titula, Novak već na jednom od najboljih turnira serije 250 u sezoni ističe kandidaturu za to da postane 3. igrač u Open Eri (posle Konorsa i Federera) koji bi došao do magične brojke od 100. "Planiram da ove godine odigram nešto više turnira nego prošle godine. Nadam se da ću progresivno dizati nivo igre kroz takmičenja – i u sledu osvojim nekoliko turnira i dođem do boljeg mesta (trenutno 7.) na rang-listi”.

Foto: Profimedia

Kao prvi nosilac sadržajnog turnira u Brizbejnu – koga svojim prisustvom “ukrašavaju” Rune, Tijafo, Korda, Popirin, Tompson, Monfis, Beretini, njegov “ortak” i ovdašnji dubl-partner Kirijos i “balkanski brat” i najveći ovogodišnji favorit za triplu krunu Grigor Dimitrov – Đokovića očekuje zanimljiv žreb, počevši od agilnog domaćeg protivnika “dualnih” kvaliteta Rinkija Hidžikate (odličan dubler, solidan sing-igrač) kome odgovaraju brzi uslovi igre na terenima centra “Pet Rafter”.