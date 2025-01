Svet tenisa potresa novi veliki skandal, a u centru pažnje nalazi se hrvatski trener Stefano Vukov . On je privremeno suspendovan sa VTA tura zbog potencijalnog kršenja Kodeksa ponašanja i protiv njega je pokrenuta istraga, preneo je britanski "The Athletic".

Hrvat je bio trener Elene Ribakine od 2019. do 2024. godine i ona je u tom periodu uspela čak i da osvoji Vimbldon. U izjavi za pomenuti "The Athletic" Vukov je negirao sve optužbe, a isto to je uradila i Ribakina. Ipak, nekadašnja teniserka Pam Šriver žestoko ga je kritikovala, a VTA je navodno u završnoj fazi istrage i Vukov bi trebalo da iznese svoju odbranu.