"Poslednji put kada sam sleteo u Australiju, kada sam prošao kroz pasošku kontrolu i imigraciju, imao sam traumu od pre tri godine. I još uvek neki tragovi ostaju kada prolazim kroz pasošku kontrolu, samo proveravam da li se neko iz imigracionog odeljenja približava. Osoba koja proverava moj pasoš – da li će me opet uzeti, zadržati ili pustiti da idem? Moram da priznam da imam taj osećaj", otkrio je Novak.

"Izneo sam svoje komentare u to vreme i bilo mi je neverovatno da je Novak Đoković, uoči Božića, bio uskraćen od strane tadašnje savezne vlade da se vidi sa svojim sveštenikom. Mislim da je to bilo teško opravdati u to vreme", rekao je Albaneze.