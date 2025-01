Nakon izgubljenog prvog seta i pretrpljenog brejka u drugom, Nori je pokušao da izbaci iz takta Đokovića, koji je hitao ka pobedi i plasmanu četvrtfinale Mastersa u Rimu. Naime, na brejk lopti u četvrtom gemu drugog seta Nori je imao čistu situaciju na mreži, Novak je okrenuo leđa i krenuo lagano ka osnovnoj liniji, a onda je usledio pravi šok. Iako je mogao da bira gde će "zakucati" lopticu, Britanac je bez ikakve potrebe gađao pravo u noge srpskog tenisera. Njegov potez razbesneo je Đokovića i publiku na stadionu u Rimu. Radi reda je uputio izvinjenje, ali način na koji je to učinio samo je potvrdio sumnju da je namerno gađao Srbina kako bi ga isprovocirao.

Jednom prilikom pijan je sao za volan i doživeo stravičnu saobraćajnu nesreću. To je bila opomena, posle koje je odlučio da promeni način života i posveti se tenisu.

"To je bila spoznaja da ne radim stvari onako kako bi trebalo i da ne donosim dobre odluke u životu. Izlazio sam više nego što je trebalo, kao što su to radili svi tipični studenti. Previše sam uživao", priznao je jednom prilikom Nori.

"Posle toga su me treneri "nagazili" i postao sam mnogo profesionalniji, odrastao sam. Shvatio sam da želim da igram tenis i posvetio sam se sportu. To što se dogodilo nateralo me je da radim mnogo više", rekao je svojevremeno Britanac.