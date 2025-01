Ako je prekjučerašnjih 7:5 na test meču za Novaka protiv Alkaraza dobar indikator za eventualno četvrtfinale španskog i srpskog prijatelja, optimizam za prolazak u polufinale Đokovića dodatno podstiče činjenica da je "Sunčani Slem" u Melburnu ujedno i baksuzni za Karlitosa, koji I dalje ima prečesto prevelike probleme da se adaptira na neke (brže) vrste podloga na turneji. Ni polufinale protiv Zvereva - sa kojim Novak ima savršen skor (1:0, 2021) na prvom "mejdžoru" sezone za do tada već na trijumf fokusiranog Đokovića ne bi trebalo da ima ominozne konotacije - pod uslovom da je (tokom celog turnira bio) zdrav. Zverev ume da se "izduši' kada se od njega najviše očekuje, pa je ova sezona za njega karijerna prekretnica u pogledu osvajanja svog prvog Slema - koja to možda i ne bude, ako je sudeći po onome što smo videli na samom kraju prethodne.

Projektovano finale sa Sinerom je iz ove perspektive veoma daleko - I to ništa manje za prvog igraća sveta i branećeg šampiona, koji pred sobom ima više "mina" od Novaka: Đarija, Kobolija, Hurkača ili Runea, Hačanova ili DeMinora (uz anticipiranu ranu eliminaciju Cicipasa) - a zatim Frica, Perikara ili čak I možda nepredvidivog Medvedeva - koji odlično zna kako je to igrati u samoj završnici Melburna.