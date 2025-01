Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

“Pokidao” je Nik Kirijos na svojoj prvoj zvaničnoj konferenciji za medije pred početak Australijan Opena, gde se, na veliko zadovoljstvo slušalaca, kod njega primećuje novi nivo životne i sportske zrelosti kroz neuporedivo sadržajnije i smislenije izjave nego što je to bio slučaj ikada pre.

“Uživao sam u povratku u Brizbejn, obogatio svoj “rezime” vodećom ulogom u dublu sa najvećim svih vremena i u načelu zadovoljan nastupom protiv jednog od najsamouverenijih igrača na turneji. Bilo mi je važno da izudaram što više loptica u turnirskom modu, osetim dinamiku takmičenja…”, opisuje predhodne nedelje Kirijos.

“Ljudi misle da se skoro ne bavite tenisom kada ste povređeni, ali je istina sasvim drugačija. Uz prateće treninge, bio sam ne terenu možda I češće nego inače, nastojao da simuliram situacije i napore iz mečeva. I svako ko se vraćao na turneju posle povrede dobro zna kako je teško rasporediti intenzitet treninga i igre u periodu oporavka. Posle Brizbejna sam osetio određene bolove, ali je sada sve bolje – i to je deo standardnog procesa,” objašnjava Nik pred današnji trening sa još jednim velikim serverom Perikarom.

“Ne bih širio priču o dopingu, jer izgleda da je teniski svet pričao samo o tome poslednjih 6 meseci. Testiran sam četiri puta u mojoj zemlji u poslednjih nekoliko dana, naviknut sam na to, nemam nikakvu bojazan da će neki član mog tima slučajno uneti nedozvoljenu substance u moj sistem”, kratko će on na doping-gejt.

Na pitanje šta misli da njegovo učešće donosi sportskom događaju kao što je Australijan Open, Kirijos odgovara:

“Ljudi vole da gledaju izražajne ličnosti u sportu, dramu takmičenja 1-na-1, traženje rešenja, emotivne momente – kao da je u pitanju pozorište. Moj povratak donosi neizvesnost u mečeve, za neke i kontroverze sukoba “dobrog” i “lošeg”, i iako možda nisam bio za mnoge na strani dobrog u mojoj karijeri, siguran sam da sam uneo uzbuđenje u ovaj sport. Iako ima toliko puno izvrsnih igrača na turneji, nema toliko različitih, kontrastnih tipova ličnosti. Nisam opterećen povratkom i takvim razmišljanjima".

Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Upitan da prokomentariše u kom smislu se turneja promenila tokom njegovog odsustva, Nik kaže:

“Kada sam bio mladi učesnik turneje, uzrasta Sinera ili Alkaraza, morao sam da se takmičim protiv sve trojice najvećih igrača svih vremena kako bih se probijao kroz žreb. Sada je primetna smena generacija na vrhu, a uz to se pojavljuju čuda iz još mlađih generacija kao što je 17-godišnji Fonseka, već fantastičan igrač – koja kucaju na vrata velikih uspeha. I pored toga, nemam nikakve sumnje u svoje mogućnosti sada, jer sam do sada pobeđivao svakog ko se bavio ovim sportom na najvišem nivou. Onima koji kažu - budi realističan, nikada više nećeš biti kao pre – moraću da ih razočaram, jer ja jednostavno tako ne mislim. Ako igram moj stil tenisa, ako sam sposoban da iznenadim kao što sam činio I protiv najboljih do sada i dalje ću pred svaki meč misliti da sam najbolji igrač na svetu. To verovanje me održava u ovom sportu.”

“Odsustvo sa Slemova me nije nešto preterano osvežilo, pomalo sam zaboravio koliko emotivno intenzivni bivaju Grend Slemovi, koliko tenzije kola kroz redove igrača, trenera. Naš sport je izuzetno čudan, jer ste sa drugim igračima u jednom momentu prijatelji, tuširate se zajedno, ručate zajedno, a u sledećem vodite rat do istrebljenja. U Melburnu se osećam kao kod kuće, uživam u pripremama sa svojim timom”

Upitan da prokomentariše navod iz tek objavljenog Đokovićevog intervjua magazinu “Dži Kju” da je bio trovan lošom hranom dok su ga vlasti držale zatvorenog u “hotelu” u Melburnu 2022. godine – i da li je o tome pričao sa njegovim prijateljem, Kirijos je odrečan:

“Ne, nisam to pročitao niti čuo da je to izjavio. Istina je da smo ga tretirali “kao g…no”, i to nismo trebali da činimo!” ponavlja on.

A u odgovoru na pitanje Kurira – da li je “najboljem svih vremena” napokon definitivno obećao da će odigrati egzibicioni meč sa njim u Beogradu, Nik uz smeh odgovara:

“Samo ako bude u stanju da me dobro plati, a mislim da on to može. Zapravo, ja uopšte ne želim da igram tenis u Srbiji – već da se provodim, da ludujemo na žurkama. To će biti zapamćeno u istoriji kao nešto “najbolje svih vremena!” najavljuje ludilo u skoroj budućnosti u prestonici zabave našeg dela sveta Kirijos.