„Zadovoljstvo je imati ga u timu. Znao sam da želim nekog grend slem šampiona, nekoga ko je sve to prošao. Bilo mu je iznenađenje kada sam ga pozvao. Njegova teniska inteligencija je neverovatna, to svi znamo. Osvajao je turnire sa veštačkim kukom, igrao čelendžere posle svega i time pokazao šta znači biti šampion. Inspirisao je i mene i mnoge druge. Ima i jedinstven pogled na moju igru jer smo prvi put igrali kad smo imali po 12 godina – poznaje vrline i mane moje igre, ali i trenutno najboljih igrača, jer se tek nedavno povukao. Mnogo razgovaramo, pokušava da me razume na više nivoa, razgovara sa drugim članovima tima i usaglašava se sa njima. Detaljan je. Zasad uživam“.

„Tek smo na početku, još nismo imali ni zvaničan meč. Na egzibiciji sa Zverevom sam ga video u boksu, to je bila neka uvertira. Usput budi rečeno, sjajan potez organizatora da su treneri u istoj ravni sa igračima. Prijatno sam iznenađen posvećenošću i profesionalizmom, s obzirom na to da nikad pre nije bio trener. Pametan je, duboko promatra i razume trenutak kada nešto treba da kaže, pita… Pokušavamo da se uklopimo. Treninzi pred mnogo ljudi su dobra priprema za nas, i za njega da vidi kako reagujem. On traži otvorenost, to je i najbolji način“.