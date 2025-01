Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Zanimljiv uvod u konferenciju za medije Novaka Đokovića odigrao se – na kraju obraćanja Saše Zvereva “sedmoj sili”.

Naime, kako on to voli da radi – naš as je “uleteo” sa svojim pitanjima. “Evo ga opet Novak Đoković, ura! Osvojićeš taj svoj 25. Slem, i svi ćemo biti srećni”, najavio ga je Zverev, da bi usledilo pitanje - zbog čega Saša voli da istražuje svemir?

“Iz želje da saznam više o nepoznatom. Mislimo da znamo puno toga, ali zapravo nije tako”, uz smeh je odgovorio Nemac.

“Da li misliš da će u istraživanju kosmosa naći odgovor na to da li će napokon ove godine osvojiti svoj prvi Slem?” nastavio je Novak.

“Mislim da odgovor na to pitanje leži u tome da li ćeš mi ti to dozvoliti”, poentirao je Zverev, prozvavši Novaka kroz srdačan pozdrav pri napuštanju bine zbog stajlinga u bermudama i košulji. (“Šta si ovo obukao? Gde je sportska garderoba?”)

Kako se oseća posle 20 godina u Melburnu i 10 ovde osvojenih titula?

“Lepa godišnjica u zemlji u kojoj sam postigao najviše Gred slem uspeha. 2005 sam igrao protiv Safina u 1. kolu, I posle teškog poraza sam verovao da mogu da osvojim Slem. Drago mi je da sam to ostvario već tri godine kasnije, upravo ovde!”

“Ako bi izabrao jedan poseban momenat iz prethodnih 20 godina, to bi bilo osvajanje prvog slema 2008. – kao i onog iz 2023 - poslednjeg koji sam ovde osvojio”, dodaje on.

“Novače, uskoro bi trebao da igraš protiv Danske i Runea u Kopenhagenu, što će biti veliki teniski događaj u našoj zemlji – koja skoro pa nema velika teniska takmičenja. Da li je tvoje učešće u tom meču potvrđeno?”pitale su ga kolege iz Danske.

“Nadam se da ću igrati za reprezentaciju u Danskoj, jer je meč ipak tek nekoliko dana posle finala Australije – pa ćemo videti da li ću moći da budem na raspolaganju selektoru Troickom. Sa Holgerom imam odličan odnos, I pre neki dan mi je poslao fotografiju arene u Kopenhagenu, sa željom da ću igrati protiv njega tamo, kao što je bio slučaj sa Rudom na nedavnoj egzibiciji”, odgovorio je on, bacivši “veo neizvesnosti” na nešto što je pre neki dan u medijima zazvučalo kao izvesno.

Zamoljen da prokomentariše početak saradnje sa Marejem, Novak je detaljan:

“Marej zna sve o tome šta je potrebno osvojiti Slem, kako se izboriti sa svim izazovima, očekivanjima. Endi je do pre 6 meseci bio aktivan igrač, a svi znamo koliko je pametan bio u toj ulozi, i to posle toliko operacija. Bio je inspiracija za mnoge širom sveta, I njegov jedinstven pogled na moju igru, jer smo bili rivali od 12.godine, znači da o njoj sve zna. On takođe odlično poznaje sve aktuelne asove, igrao je I trenirao sa njima. Još uvek se upoznajemo kroz treninge kao igrač I trener, komunicira sa ostalim članovima tima koji me bolje poznaju, izuzetno je detaljan I uživamo u dosadašnjem radu.”

O rivalu u prvom kolu Đoković očekivano ima reči hvale: “

Ne znam puno o Basaverediju, ali čujem da je veoma brz, precizan server, da ima veoma kompletnu igru. Ovo je njegov prvi nastup u glavnom žrebu Slema, na Centralnom terenu, nema šta da izgubi I moraću da budem veoma ozbiljan, ali I da uživam u igri sa njim!”

“Videti Mareja sinoć u mom boksu u egzibiciji protiv Zvereva je bilo super, a mislim da je odlično što je Australijan Open uveo “boks za trenere” iz koga će me Endi voditi ovde. Veoma mi je drago da puno radimo na sinhonizaciji Endija sa svim ostalim članovima mog tima, što je posebno važno jer on do sada nikada nije bio trener. Njegov teniski intelekt je izuzetno visok, odlično posmatra stvari I govori ono što je korisno – i nastojimo da se što bolje uklopimo na terenu I van njega. Njemu je važno da vidi kako reagujem na treninzima. Na početku je bilo donekle čudno deliti vizije o sportu I životu sa njim jer je do sada bio jedan od mojih najvećih rivala – što je nužno u tim okolonstima – ali sada široko komuniciramo I to je najbolji način da se napreduje”, dodaje Novak na još jedno pitanje o saradnji sa novim trenerom.

Amerikance je interesovao odnos sa teniserom koji ga je eliminisao u Brizbejnu…



“Obožavam Rajlija Opelku, on je sjajan momak koji me je značajno podržavao u mojim teškim trenucima. Želeo sam da uzvratim podršku kada je njemu bilo teško, cenim deo njegove ličnosti koji voli umetnost I modu. Iako nisam srećan što me je pobedio u Brizbejnu (smeh) juče smo popričali o njegovim leđima. Nije lako igrati ovaj sport sa visinom od 211, ali on ima I odličnu igru u terenu, kao što je i Džon Izner svojevremeno. Veoma je teško dobiti meč protiv tako dobrih igrača koje odlikuje servis nalik njihovom”, ističe Đoković

“GQ intervju je odrađen pre više meseci. Onlajn verzija je izašla juče, a štampana verzija izlazi u februaru. Ako želite da saznate više o tome šta sam izjavio, uvek možete ponovo pročitati taj tekst, a ja bih se sada posvetio tenisu, jer sam zbog toga ovde!”, poručio je srpski as.

