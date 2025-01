“Video sam to... Danas je na društvenim mrežama od toga nastala drama i posebna priča, kao da sam ja njega ponizio ili sam namerno pokazao nepoštovanje prema njemu. To nema veze s time. Bio je to jedan od onih kviz intervjua, gde u sekundi moraš nešto da smisliš. Došao je red na Sinera, meni se pojavila slika skijanja u glavi jer je čovek bio negde na skijanju, video sam to... Takođe, nas dvojica uvek pričamo o skijanju, da ćemo zajedno skijati jednog dana itd. I rekao sam zato ’skijanje’, ne zato što ga ne poštujem u smislu tenisa i svega što je postigao, već naprotiv. Jasno je kao dan da je njegova dominacija za svaku pohvalu – i stil igre i način igre. On ima i sve osobine koje sam naveo za ostale, a sad je ispalo da ga nipodaštavam. Gluposti…” konstatuje Novak.