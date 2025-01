- Gledao sam ga u Brizbejnu, fizički je izgledao veoma dobro i mislim da će emotivno biti još više uključen na Australijan openu. Mislim da će mu Endi Mari reći istu stvar jer je on prošao te emocije igrajući male turnire i onda dolazio motivisan na Vimbldon, sve to pred kraj karijere, a to je mnogo lakše. Mislim da je Novak u dobroj poziciji - rekao je Mats za Eurosport.