"Ne samo da je Endi veoma svesta da su se svi ti igrači nedavno povukli – tako da razume način na koji Đokovićev protivnik igra i on je uvek bio odličan taktičar. Sa Đokovićeve tačke gledišta, potrebno je da nađete način da se motivišete", kazao je Henman i dodao:

"Lako je reći: 'Pa, on želi da osvoji 25. Grend slem'. To je nusproizvod, kraj igre. Ali kada pričate i procesu izlaska na teren za trening iz dana u dan, teretana, imati nekog kao što je Mari u svom uglu, koga poznaje tako dugo, mislim da to može pružiti malo inspiracije, motivacije, šta god treba da se uzme 25. Grend slem".