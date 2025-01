"Jako je čudno da nije dobio nikakvu suspenziju, iako je dva puta na dva različita testa bio pozitivan. Sve je to jako čudno. Ja iskreno nisam u medijima nikada pričao o svemu tome, jer ne bih volio da ja budem taj koji će nešto da kaže, ali mislim da jednostavno pravila moraju da budu jednaka za sve", govori 32-godišnjak iz Sarajeva.

"Jedan igrač ne može da ima bolje uslove od drugog. Ako će jedan da bude suspendovan na šest meseci, nebitno ko je, i šta je, onda mora i drugi. Svima isto mora da se sudi. To je ono što ja mislim kako bi trebalo da bude. Uglavnom, utisak je da možda nije pravedno prema nekom drugom. O načinu kako je to došlo do njegovog tela, isto se o tome priča mnogo i razgovara između igrača. Ali, ono najbitnije da nije pravedno prema drugima koji nisu isto tretirani", zaključuje Damir Džumhur.