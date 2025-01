Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Miša Kecmanović je upravo u Melburnu ostvario svoja dva najveća uspeha na Grend Slem turnirima, i to u razmaku od samo dve sezone (2022. i prošle), plasmanom u četvrto kolo turnira.

Dobar početak godine, gde se ističe polufinale u Adelejdu – znak je da je i privatna saradnja sa našim Dejvis Kup selektorom Viktorom Troickim kvalitetna i učinkovita, što je veoma važno pred ulazak u ovogodišnji “pakleni” žreb.

Prvo kolo Miša igra protiv dragog mu prijatelja i kolege iz reprezentacije Dušana Lajovića (Lajović 2:0 do sada), a ako pobedi, drugo verovatno protiv Hurkača. Pobednik tog meča bi išao na Sinera, ali pređemo na razgovor sa našim asom – upriličen u ležernoj atmosferi baste ispred Rod Lejver Arene samo za srpske medije.

Na pitanje kako bi opisao ovaj vid saradnje sa Troickim, Miša odgovara:

“Za sada se dobro slažemo, pripreme su protekle kako treba, sve je bilo OK. Dobro sam odigrao prva dva turnira. Promenio sam mnogo toga u igri – između ostalog i celu kretnju pri servisu, ali i reket. Ukratko – sve ide na bolje. Osim servisa, najviše radimo na tome da imam niži stav i da ostajem što duže u njemu , da pokušavam više da ulazim u teren i završavam poene ranije, a ne da budem toliko “na leđima” I ostajem iza linije.”

U osvrt na prva dva turnira sezone, Kecmanović prenosi sledeće utiske:

“U Hong Kongu sam opet umalo izgubio, I to protiv konačnog osvajača turnira Milera, ali to je za mene normalna pojava (smeh). U meču protiv Korde u Adelejdu kad god sam imao neku šansu, odigrao je kako treba, servirao je dobro. Nažalost, nisam uspeo, opet je nedostajalo nekoliko poena - ali sam zadovoljan nivoom svoje igre i očekujem da ću ove godine ostvariti niz još boljih rezultata”, ističe on.

Rivalitet sa Lajovićem do sada je bio predodređen time da nisu igrali na betonu, pa Kecmanović ovoga puta u toj promene vidi svoju šansu:

“Nadam se da će podloga ovaj put meni više da prija. Svake godine se dešava da naši igraju između sebe, sada je red na nas. Dugo nisam igrao protiv nekog našeg na Slemu, i meč će biti “kul”. Početak je sezone, ne mora ništa da znači, pogotovo kada igramo među sobom, jer se zaista dobro znamo. Uvek bude neke pozitivne tenzije, bude neizvesno, jer znamo kako onaj drugi igra”, uz osmeh nam prenosi ove detalje Miša.

A da li povodom ovakvih mečeva “padaju” međusobne (drugarske) prozivke?

“Više ih biva pre meča, a posle smo svi OK. Znamo kakav je osećaj izgubiti, pa ne želite da budete baš neprijatni posle meča.”

Drugi reket Srbije ne oseća pritisak “branjenja” bodova iz prošlogodišnjeg 4. kola:

“Ne osećam toliki pritisak jer sam sad već napravio neke poene, pa sam malo mirniji. Ne razmišljam mnogo o tome. Jedina dva četvrta kola na Slemoviima sam ostvario ovde, pa izgleda da to nije moguće nigde drugde (smeh). Žreb je užasan, kao i svaki put, tako da ću ići meč po meč, pa da vidimo dokle ću dogurati…”

Foto: Matthieu Mirville/DPPI/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Po jučerašnjoj izjavi Novaka Đokovića stekao se utisak da je sasvim realno da u narednom meču naše Dejvis Kup reprezentacije protiv Danske u Kopenhagenu početkom februara upravo on bude naš prvi reket. Na tu opciju Kecmanović staloženo odgovara:

“Nismo razgovarali o toj opciji, ali znamo da Novak uvek čeka da vidi kako će da prođe na Australijan openu. Svesni smo da postoje velike šanse da on ne dođe, spremni smo i na to.”

1/6 Vidi galeriju Dejvis kup reprezentacija Srbije Foto: TSS - Srđan Stevanović, Kurir

Da li je zbog te eventualije danas trenirao upravo sa Runeom, perjanicom reprezentacije domaćina?

“Znate, on je mene pitao da treniramo, a ne obrnuto. Možda je on hteo da me testira, da vidi na čemu smo. Ma, svakako se znamo dugo, nema tajni između nas,” jasan je naš as.

Priupitan da prokomentariše kontroverze oko citata iz Novakovog već famoznog intervjua za “Dži Kju” o Sineru kao “skijašu”, Miša je kratak I jasan:

“Verovatno je Nole hteo neku foru da baci, otkud znam. Novaku jedva čekaju da iskrive nešto što je rekao, i lično mislim da igrače baš briga za takve stvari.”

Popričalo se malo i o onome koji nam najviše nedostaje u Melburnu ove godine – Hamadu Međedoviću, našoj najvećoj mladoj nadi, koji je odabrao da odigra čelendžere u Portugalu radije nego da dođe u Melburn i učestvuje u kvalifikacijama za Slem.

“Za mene je to potpuno logičan izbor - što bi dolazio ovde, kada tamo može da uzme poene jer realno jeste lakše. Posle bi onda mogao da igra u glavnom žrebu Slema, možda i na Mastersima. Bilo bi čudno da je došao ovde, a to što se neko iz naše teniske javnosti čudi zbog te odluke, tako to biva kod nas sveznalica (smeh). On već dugo igra veoma dobro, samo je bilo pitanje momenta kad će da se probije. Super je da može sada da stabilno održava nivo igre . Hamad će nam značiti dosta za Dejvis kup, ali bi nam značilo i da imamo bolji dubl”, kaže Miša o Hamadu, i nastavlja na temu dubla: “

U reprezentaciji trenutno nemamo nikog ko je specijalista za dubl, I onda mi koji igramo singl moramo da pokušavamo da igramo na turnirima što više zajedno u dublu, da vežbamo. Nećemo nikad imati dubl kao Boleli/Vavasori, ali je važno da se uigravamo, napredujemo, činimo barem nešto korisno kako bismo tu “slabiju tačku” u našoj reprezentaciji otklonili”, zaključuje 55. igrač ATP liste Miša Kecmanović.

