Novak će u prvom kolu Australijan opena igrati protiv Nišeša Basavaredija , a na ovom turniru koji je osvajao 10 puta će pokušati da stigne do 25. grend slem titule.

- To što se dogodilo je sramota. Stavili su ga u hotel za migrante, a kada se testirao imao je nešto u krvi. Napravio je grešku jer je trebalo nakon drugog dana da napusti državu, kada se politika umešala. Eto, to se dogodilo, ali i ona US open diskvalifikacija je bila apsurdna, Federera i Nadala nikada ne bi diskvalifikovali. Zapad tako reaguje na njega. Federer i Nadal imaju stopostotnu podršku medija. Oni su „darling“ medija i sporta, svaka im čast – ne uzimam ništa, ali se umešao jedan čovek iz male zemlje koja nije ni Italija ni Nemačka, ni Francuska i sa jako puno ličnosti i harizme je počeo da smeta svima.