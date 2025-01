U drugom setu je, istini za volju, Olga mogla i ranije do brejka – ali je ponovo morao da se sačeka taj sedmi gem da se uđe u ciljnu ravan, i iako je na momenat Rus zapretila da bi mogla da zakomplikuje stvari – naša igračica je pronašla precizan i jak servis kada je bilo najpotrebnije i u kombinaciji sa agresivnijim forhendima iz terena došla do svoje prve pobede na početku sezone 2025.

“Težak meč, ali znala sam s kim igram i da će biti fizički zahtevno. Morala sam da ostanem koncentrisana tokom celog meča. Da sam joj nešto poklanjala, ne bih bila ovde. Dobila sam je pre nekoliko meseci, ali to ništa ne znači – jer sa njom u svakom meču moraš da igraš sve bolje kako on odmiče. Zadovoljna sam kako sam počela, jer je na slemovima prvo kolo uvek “zeznuto”, prenosi nam prve utiske Olga.

“Ona je promenila igru u drugom setu, počela je više da pogađa prvi servis – i to jače - a ne da servira kik ili slajs. Više me je otvarala po dijagonali, pa sam morala da se prilagodim i da preuzmem inicijativu, jer bi u suprotnom ona diktirala ritam. To što sam radila – smisleno sam radila. Dosta toga je i ušlo, bilo je i malih auta. Igrala sam dovoljno agresivno a da nisam preterivala – između čega je često tanka linija, nekada se igra prejako, pa lete lopte na sve strane, a sada sam imala dobar odabir lopte za napad”, dodaje Srpkinja.