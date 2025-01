Nakon problema koje je imao, pre svega u prvom setu ovog meča, Đoković je podigao nivo igre, a to mu je bilo dovoljno da dođe do zaslužene pobede nad mladim Amerikancem.

- Na nesreću, ne mogu da vam kažem, To mora biti između nas. Pre meča smo pričali, pre zagrevanja, Pet minuta pre meča, šta misli da treba, šta treba uraditi i tako dalje... Komunikacija je tu da se razumemo, nismo proveli mnogo vremena zajedno, još uvek smo u prvoj fazi kada se upoznajemo. Veoma mi je dobro što je Endi moj trener, što je tu u uglu, dobro ga čujem. Nekoliko puta sam prišao njemu, pitao sam ga šta da radim, koji udarac da odigram. Uživam u saradnji, zna dosta o tenisu, legenda je ovog sporta, zna kroz šta prolaziš mentalno i fizički. Ne moram da mu objašnjavam mnogo, sve već zna kroz šta prolazim. U tim momentima na terenu je velika bitka, on želi da mi doda energiju, nekoliko puta se istakao, hrabrio me je, uživao sam. On je sjajan momak, zaista je uživanje imati ga u svom uglu.