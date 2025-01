“Interesantno mi je to, baš me zabavilo. Iskreno, ja to nisam namerno uradio. Da li je Svevišnji to namerno uradio, kao što je to bilo pre nekoliko godina sa onih 22 puta u Adelejdu… Ni to nije bilo namerno, barem ne svesno - nesvesno, verovatno jeste na nekom simboličnom nesvesnom nivou. Nadam se da će biti”, rekao je Đoković.