Novak Đoković je krenuo takmičenje na Australijan openu pobedom nad mladim Amerikancem indijskog porekla Nišešom Basavaredijem 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Proveo je nešto manje od tri sata na terenu i posle jako lošeg prvog i "klimavog" drugog seta uspeo ipak da preokrene i dođe do rutinske pobede. Nakon prošle sezone u kojoj nije osvojio nijedan ATP turnir, svi se pitaju u kakvoj je sada formi.

"Novak koji može da ode daleko mora da igra mnogo bolje nego što je to radio u prvom setu i u pola drugog. Ipak mislim da se on malo i iznenadio. Za nekoga poput njega nije bitno da igra dobro, bitno je da prolazi dalje i da ne provodio četiri ili pet sati na terenu. Na kraju je briljantno servirao, sjajno se kretao, nije izgledao umorno, to je bio Novak Đoković koji definitivno može da osvoji turnir. Ipak opasno je izgubiti prvi set protiv boljih tenisera, tako da mora da bude malo oštriji na startu", rekao je Mats Vilander.