Kako u međuvremenu nije bilo prilike da se o tome popriča, opuštenija atmosfera posle pobede nad Basavaredijem je to upriličila.

“Video sam snimke... Ne znam da li je Rafa namerno želeo da se ne pravi nešto preveliko od toga. Pretpostavljam da je bilo tako zato što nije želeo da pravi problem drugim reprezentacijama pred mečeve koji su ih očekivali. Ne znam iskreno, krivo mi je što nisam bio tu. Boravio sam sa njim u Saudijskoj Arabiji, bili smo zajedno na terenu. Možda je to bio dobar momenat da se priredi nešto posebno. Igrao je i na Rolan Garosu, Olimpijskim igrama… Na kraju, po meni se to nije uradilo kako je trebalo. Možda ni on sam nije bio sto posto siguran da li će igrati ili neće, da li još može da se takmiči, a posle je bilo kasno da se nešto veće organizuje. Ne znam, zaista – kažem, puno nepoznanica u vezi sa tim”, odgovara iskreno Novak, i vidno je da mu je krivo što njegov najveći rival u karijeri nije dobio oproštajnu ceremoniju koju je kao jedna od najvećih sportskih legendi svih vremena zaslužio.