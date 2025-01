Iako nikada nisu igrali jedan protiv drugog na ATP turneji – poslednjih dana su legenda američkog tenisa i popularni komentator Endi Rodik i ekstravagantni (i i dalje aktivni) teniser i povremeni komentator Nik Kirjos – suprotstavljeni gde god to biva moguće.

Završivši svoju karijeru na Ju Es Openu 2012, Rodik i nije mogao da se susretne na ATP turneji sa tada obećavajućim “Ozijem” – koji je pobedio u svom prvom meču u profesionalnoj karijeri, i to na Rolan Garosu 2013. godine. I pored toga, njih dvojica skoro da jedan drugog ne ispuštaju iz usta – a poslednja “razmena” je kiptela od uvreda.

“Smeta mi licemerje uz koje on odlučuje koga da napada – a da istovremeno prihvatate sadržaj njegovih komentara. Lejtonov sin – sin igrača koji je bio najveći borac na terenu protiv koga sam igrao, je još uvek dečak. Velika stvar za tog momka je da dobije priliku da trenira sa svetskim brojem jedan. Zamislite to da skoro 30-godišnjak kopa po komentarima dečaka od 16 godina na temu toga ko je najbolji igrač na svetu”, kaže Rodik, I dodaje:

“”Kakav je to način upropastiti momenat sa te fotografije momku – i sve preokrenuti samo da ste vi u centru pažnje uz komentar “mislio sam da smo braća”? Ne prihvatam odbranu da je to bila samo šala. Nedostatak svesti pri trolovanju i unošenju svega najgoreg što prati tenisku slavu u život mladića tog uzrasta je skaradno. Činiti sve to kada ste se branili na sudu za nasilje u domaćinstvu opravdanjem da ljudi ne razumeju sadržaj okolnosti u kojima ste se tada nalazili – a onda na ovaj način staviti mladića u kontekst svog agresivnog javnog nastupanja po ovoj izvikanoj temi je – čisto licemerje”, odlučan je u svojoj kritici Kirijosa Rodik.