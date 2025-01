“Voleo bih da to mogu da kažem, ali je važno da se osećam dobro zbog ove pobede”, odgovara Monfis. “Ne obazirem se previše na moje godine, one su samo broj. Ali, onda kada nastojim da izbegnem da mislim o njima – sutra ujutru me podsete na najupečatljiviji način – pa se osećam bliže četrdeset osmoj nego trideset osmoj”, uz osmeh odgovara veteran. Pre nekoliko godina Monfis je rekao “dajte mi samo jedan (Grend Slem trofej), uopšte mi ne treba tih 20” za razliku od mnogih drugih.

Lep povratak u Melburn posle komplikacija sa povredama priredio je i Mateo Beretini pobedom protiv Kamerona Norija 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Pre tri godine je došao do polufinala ovog turnira, ali od tada se nalazi na teškom putovanju kroz krize sa povredama, pa je medije interesovalo da u ovom momentu prepoznaje neke aspekte svoje igre iz tog perioda koji mu podižu samopouzdanje? “Saznanje da je prošlo 3 godine od toga je – ludo; vreme zaista leti. Osećam da je moj tenis u nekim aspektima sada čak i bolji, ali je u tenisu važan kontinuitet, inicijativa, spoznaja da igrate protiv najboljih na svetu – odnosno samopouzdanje koje iz toga stičete. Gledao sam neke snimke sa meča; definitivno nisam igrao bolje zbog udaraca, već višeg nivoa koncentracije – kao da sam prizvao naviku igranja na višem nivou iz prethodnog perioda. Smatram da su mi bekhend i ritern bolji sada nego pre 3 godine, ali da u drugim segmentima ima puno prostora za napredak. Srećom, danas sam to prevazišao na drugi način”, prenosi nam simpatični osvajač ATP turnira u Beogradu tokom korone.

“Iskreno, bila sam inspirisana Novakovim mečom koji je prethodio mom, iako je bio predugačak za moj ukus. Momak čije ime bih radije izbegla da iskasapim u pokušaju da ga izgovorim me je oduševio; mislim da je to na kom nivou koncentracije je odigrao meč bilo veoma “kul”, i da je – iako su ga sustigli grčevi, i dalje ostao veoma takmičarski nastrojen do kraja meča. Sa Novakove strane, sjajno je to koliko i dalje želi da pobedi u svakom meču u kome učestvuje. Videla sam kako se bodri, sebi viče “idemo” - i nastojim da nađem načine da i na taj način budem usredsređena na moju igru”, kaže Osaka, sigurna da će njeni ostali kvaliteti “isplivati” kroz veći broj narednih turnira.