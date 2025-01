Karlos Alkaraz se vraća na Margaret Kort – i to u meču protiv Jošita Nišioke, gde četvorostruki Slem šampion nastoji da održi svoj savršen skor protiv levorukih kolega na najvažnijim turnirima sezone. Glavni špančev cilj u Melburnu je – prvi Karijeri Grend Slem (osvojena sva četiri Slema) – čime bi postao najmlađi igrač u istoriji koji je to ostvario. Idealan partner ako želite da dobijete glavobolju usled opuštanja – Nišioka će terati Alkaraza na dosta trčanja i adaptiranja igre na stalne niske loptice, u nadi da se kod trećeg igrača sveta desi neki “kratak spoj” koji bi mogao da donese do dramatičnih zbivanja na terenu. Ipak, kao što smo videli u pobedi Medvedeva juče posle zaostatka od 2:1, veliki šampioni odlično koriste to što se meč igra u tri dobijena seta – pa šta god sebi momak iz Mursije bude učinio nažao (a u tome bio potpomognut od strane Japanca) – imaće “set fore” za resetovanje – a zatim i čist auto-put da zaboravljenu prikolicu doveze do kuće. Da bi japanski derbi Nišikori – Nišioka - Nišikori moguć u trećem kolu Melburna, Alkaraz i Tomi Pol bi trebali da odigraju teniski “hara-kiri”, pa – ako sudbina traži da se to tako desi – sigurni smo da će navijači Novaka Đokovića to zdušno prihvatiti. Prenos meča Alkaraz – Nišioka će biti spreman da vas zabavi ne pre 5 sati ujutru po našem vremenu.