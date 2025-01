Slušaj vest

Impresivnu pobedu nad jednom od najvećih mladih nada svetskog tenisa, atraktivnom Lulu Sun ostvarila je Danka Kovinić – do pre neku godinu i učestalih povreda izvrsno plasirana na WTA listi i u singlu (46.) i u dublu (67. mesto). Trenutno 1289. na svetu, uporna i marljiva Crnogorka je trijumfovala nad protivnicom koja je trenutno 44. i smatra se za buduću Top 10 igračicu – pa je vrednost ove pobede za Danku višestruka u sportskom i ličnom smislu.

Da li možeš da nam preneseš utiske sa prvog meča – pitali smo je na početku razgovora, srećni što je opet vidimo u “uobičajenom” ambijentu?

- Još uvek mi je sve čudno – pre svega zbog toga što sam uopšte u Melburnu. Divno mi je, ali mi je trebalo vreme da se priviknem. Moram da priznam da sam pred početak Australijan Opena bila i nesigurna, i nezadovoljna svojom igrom, u strahu… Sve se nekako skupilo. Mislila sam da ću se lagano vratiti u ritam turneje – jer sam na njoj provela dugi niz godina, ali se nije baš tako desilo. Osećala sam po malo od svega – pritiska I tenzije zbog očekivanja rezultata – svesna da bi mi ova pobeda pomogla da dođem do mnogo boljeg ranga, što je prouzrokovalo takve emocije i pritisak koji sam sebi nametnulo. Ipak, uspela sam da se dovedem u red, isplakala sam se tri dana pred meč i time izbacila sav višak emocija iz sebe. Tokom treninga mi se sve skupilo i krenula sam da plačem, i bilo mi je mnogo bolje. Ovde imamo usluge psihologa – kao i onlajn – i tokom cele godine možemo da ih koristimo, što je zaista super. To mi je zaista pomoglo da se dovedem u red i ne očekujem previše od sebe – jer je u ovoj situaciji nerealno imati takva očekivanja – već sam se ograničila samo na ciljeve koje sam pokušala danas da sprovedem u delo na terenu. I pored toga sam sigurna da će I nadalje biti puno uspona i padova u igri, ali i mentalno. Iskreno, ovo što sam danas odigrala nisam očekivala da ću izvesti, i bilo mi je neobično sve to što se dešavalo danas”, kaže uz osmeh Danka, i nastavlja: “Znam koliko mi je bilo teško proteklih nedelju dana i meseci da uđem u ritam treninga i mečeva, i ovim sam i više nego zadovoljna!”

Šta je to što psiholof kaže u ovakvim trenucima?

“Rekla mi je da je to sve normalno, i da nikada nisam imala takvu situaciju da sam preko godinu dana bila odsutna sa turnira. Nama postane potpuno normalna stvar da svake nedelje igramo turnire, naviknemo se na sve što uz to ide. Predložila mi je da sebe rasteretim svih očekivanja i da je veliki napredak u tome što ću na terenu dati 100% svojih trenutnih mogućnosti i biti fokusirana na igru. Poenta je u tome ne staviti pritisak na sebe u pogledu ishoda meča, ili da li ću se “obrukati” ako budem igrala loše…” odgovara ona.

“Psiholog mi je postavila pitanje – šta je to samopouzdanje? Nije mi bilo teško sprovesti u delo to što mi je ona rekla, jer su to zaista stvari koje ja inače sebi govorim i radim na terenu, samo što to nisam osećala u prethodnom periodu jer nisam igrala na Grend Slemu – pa se ovde sve skupilo. Ovde nisam mogla svoje misli da smirim I razmišljam o tome. Znam ja dobro šta sam trebala da radim na terenu, na tim treninzima – ali sam u glavi imala toliko opcija da ni u jednu nisam bila sigurna, pa igra nije ličilo ni na šta, loptice su išle na sve strane. To mi je puno pomoglo da se vratim na pravi put”, jasna je Crnogorka.

Da li Danki pobeda nad 44.igračicom WTA liste i četvrtfinalistkinjom Vimbldona Lulu Sun menja razmišljanje i koncepciju svega što je do pred ovaj meč zamišljala da će raditi u Melburnu?

“Ja znam da mogu da pobedim takve I bolje suparnice, ali da ste me pre tri dana pitali – rekla bih vam da nema šanse da to ovoga puta uradim, jer sam bila u takvom stanju. Ali, izašla sam na teren da dam sve od sebe – što zaista nije kliše – i odgnam pritisak sa sebe. Normalno mi je što sam pobedila igračicu tog ranga, ali i nije ako uzmem u obzir sve to kroz šta sam prošla bez takmičenja na turnirima. Sve u svemu, nisam iznenađena što sam pobedila igračicu koja ima takve rezultate i igra na tom nivou”, jasna je Danka.

Da li su sportisti previše često neiskreni prema sebi samima – što ih sputava i u tome da pokažu sve svoje prave kvalitete?

“Možda sam bila preskromna u rezultatima, željama za sebe – što me je podsvesno sputavalo. Nije bio slučaj da u sebe nisam verovala, ali mislim da je to bio slučaj. Ja sam tip igračice koji na treningu igra na isti način kao i na meču; nisam neko ko je na trenizima opušten pa tu onda sve “pršti”, a da sam na meču neko drugi. U tom smislu, nema nikakve razlike u pristupu treningu i meču, i to ne utiče na kvalitet moje igre”, objašnjava ona.

I – sada kada je Danka videla da može da ostvari ovakvu pobedu – šta je sada sledeći cilj?

“Da me leđa ne bole, da se sutra probudim kako treba – i da se spremim za Jastremsku (brani polufinale iz 2024.), a kad završim Australijan Open da pođem do Kolašina na kačamak i da se malo relaksiram. (smeh) Posle toga ću da krenem da igram neke ITF turnire, jer ovo mi je puno pomoglo u smislu ranga koji će mi omogućiti da ih igram. Meni je rang bio 1200, nisam nigde mogla da uđem, čak ni na najmanje ITF-ove bez posebne pozivnice. Nadam se da ću ovim da prepolovim tu listu, da uzmem još neki poen ovde i sebi olakšam to u narednom periodu. Mnogo je teško vraćati se iz povrede, nemati rang ni mogućnost da je negde siguran ulaz na turnir. Istovremeno, potrebni su mečevi i takmičarski ritam – a u situaciji kada ne mogu da uđem ni u glavni žreb ni kvalifikacije za ITF 30,000 onda je sve neizvesno. Ovaj uspeh mi prevashodno znači puno zbog toga, kako bih barem sa sigurnošću mogla da igram kvalifikacije i imam što više mečeva”, detaljno odgovara Kovinićeva.

Kada se igrači vraćaju na turneju, često su suočeni sa preispitivanjima – da li to mogu ponovo da urade, da se vrate na put koji su mislili da su davno prošli i koji je ostao iza njih? Da li to više motiviše – ili deprimira?

“Jednom sam imala takvu situaciju, ali sam u padu bila zbog svoje igre – pre jedno 7-8 godina. Tada sam imala takav stav, vrativši se sa Grend Slemova na turnire nižeg ranga, 25-ice I slično. Tada sam razmišljala o tome kako igram mnogo bolje od tih devojaka, zašto moram sve to ponovo da prolazim, da li sam zaista ja ovde. Ipak, tada sam uspela da promenim razmišljanje po sistemu da sam sada tu i da treba da odradim ovo kako treba do kraja kako bi se vratila tamo gde pripadam – i krenula da pravim rezultate i vratila se u prvih 100 na svetu kroz godinu dana. Sada nemam takvo razmišljanje jer je povreda bila to što me je sputalo da ostvarim taj kontinuitet, ali definitivno nije jednostavno vratiti se sa velikih turnira na neke gde su i uslovi lošiji, gde nemate ni lopte, borite se da dobijete teren i samo pokušavate da izađete iz tog blata”, kaže Danka Kovinić, najbolja crnogorska teniserka svih vremena.

