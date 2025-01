Jedna od najvažnijih pobeda postignuta veoma tečnom igrom protiv Samsonove Olgi Danilović donosi ne samo najbolji plasman u Melburnu do sada, već i novi nivo samopouzdanja i verovanja u povratnu spregu rada i rezultata. 6-1 6-2 je rezultat za poštovanje koji će svaka igračica na turneji želeti još jednom da pogleda i da se o takvo meču naše igračice dodatno raspita. Malo po malo – i uprkos tinjajućoj povredi kolena – Olga ispunjava obećanja koja su bile sinonim za nju iz mlađih dana.

“Izuzetno sam srećna zbog pobede. Znala sam da moram da budem čvrsta, da nametnem svoju igru i da istrajem u tome. Ne smeš da daš nikakvog prostora – jer onda ovakve rivalke to osete, osile se i ne prave više toliko grešaka. Ne bih rekla da je 6:2 realan rezultat u drugom setu, izvukla sam nekoliko gemova... Sve se brzo okrene u ovakvim mečevima; to dobro znam i želela sam da to sprečim. Na neke stvari ne možeš da utičeš, ali trudila sam se da budem usredsređena“, priča o meču Danilovićeva.