Možda je u tom smislu smena generacija – gde je Novak jedini preostali div Zlatne ere tenisa na izuzetno raznolikoj i pulsirajućoj sceni – najviše izražena, jer čak i korektan trener ili psiholog neće pogrešiti ako instruira svog pulena da ostane u razmenama sa Novakom što duže – kako bi priroda odradila svoje. Viđeno je to i ovog kišnog popodneva na Rod Lejver Areni, kao i pre neku noć protiv Basavaredija – gde mladići pronalaze udarac više i vinerom stiču nove poklonike u publici koja se sve više okreće na njihovu stranu. Istovremeno, hrabro atakuju Novakove druge servise pri brzinama od oko 150 km/h, ostvaruju vinere ili lakše situacije za poentiranje na mreži, i za tili čas se učini da posle osvojenog seta dolazi period potpune neizvesnosti u tom meču.

O još jednom karijernom rekordu – odigranih 430 mečeva na Grend Slemovima, Novak kaže: “Rekao sam i na terenu da sam zahvalan na svemu što mi je ovaj sport podario u životu – a u tom smislu priliku da igram Slemove kao nešto najvrednije u njemu. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo, svako učešće na turniru je novi izazov, i naročito sam zahvalan na prilikama koje mi se pružaju da na Grend Slemovima postižem uspehe, jer je to nešto najvrednije u našem sportu!”

Na pitanje da li današnje mlade asove od 19, 20, 21 godinu odlikuju neki kvaliteti koji nisu bili prisutni kod onih do pre 5 godina, naš as odgovara:

“Teško je to reći, jer i kod njih postoje stanovite razlike. Protivnik iz prvog kola je bio manje fizički snažan nego ovaj iz drugog, čiji udarci su jači i servis značajno snažniji. Za razliku od njega, kod prvog bih istakao sjajnu igru sa osnovne linije protivnika iz prvog kola, iako je i današnji demonstrirao visok nivo u tom segmentu kada sam mu – uglavnom u drugom setu – davao priliku za to. Zapravo, u jednom trenutku su svi udarci radili za njega – oni sa osnovne linije, iz servisa, prilazni. Puno puta sam igrao mečeve protiv tenisera u poslednjih 5-6 godina koji su se prvi put plasirali na Grend Slem, koji prvi put igraju na Centralnom terenu i nemaju šta da izgube. Pošto su nam relativno nepoznati, teško je predvideti kako će igrati kroz meč, da li će moći da izdrže pritisak tog ambijenta, ili ono drugo – da se hrane energijom i igraju još bolji tenis. Doživljavao sam i jedno i drugo, tako da sam spreman na sve što vidim u njihovoj igri. Kao što sam i rekao, smatram da je ovo bila dobra pobeda za mene, i iako bi mi bilo draže da sam ostao jedan set manje na terenu, I dalje sam veoma zadovoljan mentalnom snagom, stavom na terenu – i radujem se narednom protivniku.”

Kako birate članove vašeg tima koji borave u vašem boksu pored terena? Da li vam je ta pozicija stručnog štaba po ukusu, I šta mislite o tome kada bi on bio ozvučen – kao u nekim drugim sportovima?

“Mislim da je uvođenje tog boksa odličan dodatak našim turnirma. Članove tima u boksu biramo zajedno, gde je najvažniji kriterijum kako i koliko oni doprinose rezultatima našeg tima. Lično sam srećan što nema mikrofona u boksu, iako bi svi oni koji prate zbivanja u tenisu i preko društvenih mreža sigurno želeli da mogu da čuju i prokomentarišu ono šta pričamo u tim prilikama. Sa druge strane, ono što mi se ne dopada kod mogućnosti da se boks ozvuči je to da neki član protivničkog tima može da pokupi sa prenosa sadržaj vašeg razgovora, otkuca poruku drugom članu tima koji je u boksu – i 10 sekundi kasnije to više nije tajna. Zbog toga ne verujemo da bi bilo dobro kada bi takvi razgovori postali javni, jer to može da poremeti vašu igru”, jasan je Đoković.