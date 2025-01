"Čestitam mu na izvanrednoj pobedi. Pratim biciklizam najviše zbog njega, iako sam taj sport pratio i ranije. Marko Pantani mi je nekada bio idol - i od tih vremena ga nisam puno pratio, ali kada se Tadej pojavio zbog toga što naš čovek i vlada tim sportom - to me je motivisalo da ga pratim više. Nadam se da ćemo imati prilike da se uskoro upoznamo uživo, da malo vozimo bicikl zajedno uz planinu i odigramo tenis. To bi bilo sjajno", najavljuje Novak.