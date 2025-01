"Dobro je što sam se osetio fizički poprilično spremno i neiscrpljeno u trećem i pogotovo četvrtom setu meča protiv Farije. U drugom sam imao malo poteškoća i malo nervoze, pa me je to iscrpelo još više, ali treći i četvrti sam jako dobro završio. Mogao sam da igram još par sati. Za sada sve teče kako treba. Mečevi će biti sve teži, svestan sam toga, ali raduje me što sam imao izvanredan nivo 6:1, 2:1 - i od brejka u trećem setu do kraja meča podigao nivo igre. Osećam se sve bolje iz meča u meč, ali u narednim mečevima ne smem da dozvolim sebi te padove i oscilacije. Mahač igra stvarno sjajan tenis i biće veliki izazov igrati protiv njega; nalazi se u životnoj formi. Igra stvarno fantastičan tenis, pobedio je neke izvanredne igrače, na Junajted kupu je servirao za meč protiv Frica... Stvarno igra jako dobro, izgubio sam od njega u Ženevi prošle godine; ovde su drugačiji uslovi i podloga, ali znam šta predstavlja taj izazov. On igra izuzetno brzo, agilan je i kompletan igrač – iskreno, teško da ima neku slabost. Stvarno igra izvrsno, tako da moram da budem na svom vrhuncu da odnesem pobedu iz tog meča”, svestan je izazova Đoković.