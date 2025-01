"U Melburnu je sa mnom i porodica - tako da drugi deo dana provodim sa njima a prvi sa njim i celim timom. Nismo još imali neke timske večere i slčno…Ovde uglavnom provodimo vreme zajedno pred mečeve ia kada imam treninge; dođem ranije pa pričamo – tada i posle treninga. Imamo tradiciju da posle meča ne ulazim samo ja u ledenu kadu nego i on i Čarli, pa je sada bilo interesantno gledati njih dvojicu kako se muče. Energija je dobra, dobra je međusobna hemija, trudimo se da što bolje uspostavimo saradnju i odnos. Ono što se dešava van terena je jednako važno kao i ono na terenu, i za mene je važno da osećam čoveka i da mogu da sa njim sarađujem kako bismo obojica dobili one rezultate koje želimo. Provodimo dosta vremena zajedno, pričamo o svemu, ne samo o tenisu već i o životu. Najveći fokus ide na profesionalni deo razgovora, ali i to nekako teče u prijateljskoj atmosferi", prenosi nam Endijev “proteže” Đoković.