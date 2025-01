"Mislim da je taj pojam dosta relativan. Postoji neki univerzalni kodeksi ponašanja, načela i vrednosti za koje se svi zalažemo u sportu i poruke koje svi pokušavamo da šaljemo kroz naš takmičarski naboj i kroz naš nastup, ali i kroz način na koji razgovaramo, kako se obraćamo, kako komuniciramo sa publikom, a pogotovo sa mladim ljudima do kojih je meni najviše stalo. Teško je biti uvek u idealnom stanju, optimalnom stanju, i psihičkom i emotivnom, da uvek sebe predstavljaš na pravi način. Ja sam svestan da često sebe ne predstavljam na najbolji način i često imam izlive nervoze i besa na terenu koje ne želim, ali to sam ja. To su stvari sa kojima se i ja borim lično, na svom nivou. Nezavisno od toga što sam odigrao preko 1.000 mečeva i koliko već turnira, što imam iskustva i znam da će nekada da se stvari ponovo, prosto - čovek si od krvi i mesa i onda kada si pod pritiskom, nešto što ne želiš izađe. To je moja neka lekcija i životni put koji sebi kročim i pokušavam da budem bolja verzija sebe”, prenosi nam Đoković.