“Svaki turnir je priča za sebe. Taj Rolan Garos mi je zaista pružio vetar u leđa, ali već od sledeće nedelje sve ide ispočetka. U Parizu sam tada prevazišla neke stvari, npr. i kad sam bila jako umorna pred mečeve, i kad su bili prekidi zbog kiše. Jednostavno - naučiš šta ti prija, šta ti ne prija. Stvari se brzo menjaju u ovom sportu, tako da je taj Rolan Garos predstavljao lep uspeh, ali je najbolje to što pre zaboraviti i posvetiti se sledećim izazovima”, jasna je Olga.

“Nikada nisam bila neko ko gleda previše WTA listu. Naravno da imam ciljeve, ali moja igra dugo nije bila u istoj ravni sa mojim rangom – tj. da sam igrala bolje nego što je to moj rang sugerisao. Volela bih da idem što više, naravno; lepo je ući u top 50, ali treba ići iz turnira u turnir. Važno je samo da nastavim ovako da igram, pobedila ili izgubila, da radim na sebi”, ističe ona.

“Sa kolenom imam hroničan problem i moram da pazim na njegovo stanje. U fizičke pripreme sam krenula mnogo ranije nego one za tenis jer sam nastojala da dosta ojačam koleno. Naučila sam koje vežbe i koji tretmani mi ublažuju bol, ali on nikada neće prestati. Mislim da sam sada i telo naučila kad je previše, do kog nivoa bola mogu da idem, a za koji bol se pali lampica. Beton je svakako najteži za koleno, stalno ga nabijam na njemu – dok je igra na šljaci lakša”, prenosi nam vesti o hroničnoj povredi kolena naša teniserka.