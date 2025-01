Da li će se proporcionalno toliko iznenađenja u žrebu desiti i petog dana turnira? Što se muškaraca tiče – ono koje bi nam ogrejalo srca u hladnoj Srbiji I takođe hladnom i kišovitom Melburnu bila bi pobeda Miše Kecmanovića nad Poljakom Hubertom Hurkačem – kojom bi Miša došao na korak do izjednačenja svog najboljeg plasmana u Melburnu iz 2024. protiv najtežeg protivnika iz njegovog dela žreba. U oba meča – kvalifikacijama za Masters u Rimu (Miša) i glavnom žrebu kanadskog Mastersa (Hubi) oba igrača su uzela po set onom drugom, što znači da treba verovati da je Kecmanovićeva pobeda moguća i protiv raspoloženog za igru Hurkača. Iako je možda prerano ići u tom smeru predviđanja – oba igrača imaju sličnu statistiku uspešnosti u igri na 5 setova: 9-8 Hurkač, 7-6 Kecmanović – što ih ponovo približuje po izvesnosti pobede. Sedamnaesti Hurkač je sa 8 titula mnogo ostvareniji igrač od 51. Kecmanovića (1 titula), ali je Grend Slem veliki egalizator na kome svi imaju razlog da veruju da mogu ostvariti ono što su zamislili ili sanjali. Prvi zadatak za Mišu je da uđe rasterećeno u meč u kome nije favorit, ukroti Hurkačev servis koliko god to bude mogao, razvije igru punu miksovanja vrste, dužine I pravca udarca, koristi “ničiju zemlju” da u nju izvuče krakatog Hurkača za poene iz preciznih pasing-šotova, kao i da izbombarduje njegov udarac koji manje funkcioniše. Da li bi njihov prvi meč na Slemu možda mogao da potraje i do 5 setova? Teško, osim ako Kecmanović nije taj koji bude morao da stiže rezultatsku prednost od 2:1 u setovima za Poljaka.