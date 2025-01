- Volim da sam ovde u Melburnu iz teniskih razloga, jer ljudi u ovom gradu vole tenis i to igrači osećaju. Sjajno mesto za kafu, dobre restorane, a nedavno sam počeo i da igram golf, tako da mogu da istaknem i dobre terene za golf. Dobra je energija, uvek sam voleo to kao teniser, a sada sam ovde u drugačijoj ulozi.

- Nadam se da nećete, jer ako me vidite da igram golf, to znači da mi u tenisu ne ide ovde nešto kako valja! (smeh) Za sada ništa od golfa. Jesam poneo sa sobom svoje štapove i opremu, ali nisam imao šansu da igram.

- Odmarao sam, bio sam kući sa porodicom, a onda me je pozvao Đoković, ne znam da li znate tog momka? On je prilično dobar, pitao me je da mu pomognem u narednom periodu i videćemo kako će ići - zaključio je Marej.