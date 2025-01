Hvatao je Kecmanović Hurkačeve servise skoro odmah po odskoku, agresivno kretao napred čim mu se ukaže prava prilika – čemu svedoči i osvojenih 15 od 18 poena na mreži, kao i 58 od 113 poena osvojenih u razmenama kraćim od 4 udarca – uz očekivano bolje rezultate u segmentu do 8 razmena (25 – 17) i više od 9 razmena (9 -2). Fokus na osnove igre video se i u broju dozvoljenih I spašenih brejk-lopti (samo 3, sve 3 spašene), dok je Hurkač iskusio čak 11 - i odbranio tek 7. Temeljiti strateški pristup razvoju igre se vidi i po broju poena osvojenih sa osnovne linije (52 od 92, a Hurkač samo 33 od 92!) i to od samog početka (6 asova, bez ijedne servis greške).

Sam podatak da je ovaj meč završen u 3 seta (i to treći sa 6:2, uz napomenu da je Hurkač imao problem sa stopalom) za manje od 2 sata znači da je plan igre odlično osmišljen i izveden, bez rizika da polet i nadiranje u periodima dobre igre “isčili” i gubitkom 3. seta vrati stvari u ravan koja je Miši u prethodnom periodu često donosila vraćanje u “rikverc” i poraz. Viktor se odlično oseća na nivou terena (uz novu mogućnost za treniranje predstavljenu ove godine u Melburnu) i sa mnogo više empatije na svog pulena prenosi sugestije iz igračke ruke i uma – kao da je i on sam između linija.

Da li je zadovoljan svime što je postigao kroz odličan ritern?

“Dobro sam riternirao, pogotovo kada je sunce smetalo serveru. Kako je vreme odmicalo, tako je i on koristio iste servise, pa sam uspevao da ga čitam. Drago mi je da sam dobio ovako dobrog igrača, do nedavno člana top 10, i to mi nadalje donosi značajno samopouzdanje. Drago mi je da sam držao kontinuitet, nisam padao i to je pokazatelj da radim dobre stvari.”