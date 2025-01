Od najvećih favorita koji su i dalje u žrebu – Sinera, Alkaraza, Zvereva i Đokovića – jedino Nemac do sada nije izgubio set, a Novaku su se juče i danas pridružili Siner (od Skulkejta) i Alkaraz (od Boržeša), za potvrdu toga da neki novi vetrovi kreću da remete sliku nepristupačnosti velikih šampiona. Otvaraju se perspektive za nove rivalitete i nove ličnosti svetskog tenisa koje – uz životno stasavanje – uz sebe nose sinergiju kvaliteta i iskustava koja po delotvornosti podseća na veštačku inteligenciju na delu, nastalu kroz neke paralelne procese – ali itekako uticajnu na najvažnija zbivanja u “belom sportu”.

Oni tradicionalni vetrovi, teniski – među kojima ovaj sa reke Jara – uvek su bili tema razmatranja teniskih stručnjaka i igrača, a današnji koji u Melburnu duva jačine 23 km/h nije nimalo zanemarlijv. Dobro je poznato da Novak mrzi da igra u takvom ambijentu, da on kod njega stvara osećaj nelagode i tenzije, da ne propusti priliku da napomene kako je vetar uticao na servis, let lopte, odskok u datom meču. Mrmljanje, komentari raznog sadržaja i sugestivna gestikulacija skoro nikad ne izostanu kod Novaka kada vetar postaje “treći igrač” na Lejveru, a to i nije tako retko.