Novak Đoković protiv Tomaša Mahača Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Adrian DENNIS / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Trudio sam se da budem kul i diplomatski nastrojen. Srećan sam veoma. Iznenađen sam ovim rezultatom, pošto sam dobio u tri seta. Borio sam se fizički sam sa sobom. Igra i servis su me služili. Sve je krenulo kako treba u drugom setu posle ranog brejka, u trećem takođe. Bio sam svežiji, bolje sam se kretao i ovo je najbolji meč koji sam odigrao do sada u Melburnu. Borio sam se da dođem do daha, nemam više 19 godina, znate - rekao je Novak Đoković.