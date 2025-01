- I ti imaš srpsko poreklo, znaš kakav je osećaj. Predstavljati svoju zemlju je velika čast. Mnogi prate reprezentaciju, Olimpijske igre, to je najvažniji događaj za svakog sportistu. Nezaboravno. Toliko puta sam igrao, gubio, osvojio sam bronzu u Pekingu, hteo sam da napravim iskorak dalje i da dođem do finala, i u Parizu, gde drugde, to je bila moja poslednja šansa da dođem do zlata, to je najblistaviji trenutak moje karijere, toliko tenzija, emocija, posle sam proslavio sa prijateljima, to je pik moje karijere - zaključio je Novak Đoković.