Srpski teniser Novak Đoković je obezbedio plasman u osminu finala Australijan opena pobedom nad Tomašom Mahačem.

Podigao je nivo igre Đoković u meču protiv Mahača – i u vezi toga kaže:

„Da, najbolji meč turnira za mene. Nije mi padala koncentraclija, bilo je malo fizičkh problema 15-20 minuta, ali sam ispravio sve posle brejka u 2. setu. Vratio sam ga, uzeo brejk više i držao prednost. Servisi su radili kada je trebalo, posle brejka u 3. sam do kraja meča bio svežiji i priveo ga stabilno kraju. Nadao sam se ali ne i očekivao da ga dobijem u 3 seta, jer on je u odlčnoj formi – ali sam odigrao fokusirano kada je bilo najvažnije.“

U razgovoru sa Andreom Petković je rekao da je bio malo uznemiren, pa je medije interesovalo šta se dešavalo sa publikom?

„Ništa što se do sada nije dešavalo, tu i tamo neki povik, neko piće više. Na terenu to nije prijatno, a ako se ponavlja sat vremena i čujete nešto što nije prijatno, stalno – onda morate da odgovorite. Nisam mogao a da ne odgovorim".

Upitan da li ima neki komentar na ponašanje Danijel Kolins posle pobede nad domaćom igračicom Ajavom, Novak se smeje:

„Obožavam kako je odgovorila publici, veliki sam ljubitelj Danijel Kolins. Čuo sam da nije trebala da kaže to i to, ali mislim da je to dobro uradila. Duhovita je, pametna i obožavam šta je uradila. Mi u tenisu smatramo da naš sport zaslužuje poštovanje, ponosno smo na to – ali zaostajemo iza drugih sportova u praćenju promena i evolucije društva u vremenima u kojima ljudi nemaju koncentraciju da duže prate neke stvari. U tom komunikacijskom smislu mislim da malo zaostajemo, pa mi se zato i dopada to što je uradila – jer je bilo veoma svojstveno!“

Da li je za igrače moguće adaptirati se na menjajuće okolnosti tokom mečeva?

„Kada je uvedeno novo pravilo da publika može da ulazi i van predviđenih termina za to – nisu se svi baš snalazili u tome. Nije lako igračima ići od jedne do druge krajnosti, kada ljudi pričaju i kreću se – ali koncept turnira Nekst Džen za mlade asove je zato veoma zanimljiv, jer se tu testiraju razne ideje koje bi mogle da se uvedu na turneju. Imao sam razlike sa Krisom Kermodom, bivšim predsednikom ATP organizacije, ali u tom smislu mislim da je urađen odličan posao i da kroz Nekst Džen zaista možemo da uvedemo neke zanimljive novitete“, kaže Novak.

„Kad to kažem, mislim na koučing preko slušalica koji se čuje u potpunosti u TV prenosu, „Fast for setovi“, igra bez neca. Možda sve ne može da bude uvedeno na turnire najvišeg nivoa, ali se neke ideje mogu razmotriti. Takođe smatram da bi trebalo da ima više zabave – na primer, između setova – uz muzičke, plesne tačke. Ljudi bi se više zabavili uz tenis – sport koji je do sada bio previše konzervativan. Na Vimbldonu ne bih puno menjao jer je jedinstven, elegantan, u posebnoj je klasi. Ali na Ju Es Openu, u Njujorku, gde ljudi znaju šta je dobra zabava – tu svakako...“

Naredni protivnik Novaka Đokovića će biti ponovo Čeh, Jirži Lehečka – u vezi čega kaže:

„Osvojio je Brzibejn, u dobroj je formi – a ovde je do sada ostvario 3 glatke pobede. Još jedan Čeh, ima sličnosti sa Mahačem – jer njihovu školu odlikuje sjajan bekhend. Servis mu je potcenjen, iako iz njega osvaja puno jeftinih poena. Mislim da on oseća da je ovo dobar momenat za njega da me pobedi, ali ću biti spreman. Radujem se narednom nastupu, i mislim da na bazi večeras prikazanog mogu da očekujem da ću ponovo biti agresivan u svojoj igri“, napominje Đoković.

